POL-ROW: ++ Brand einer Lagerhalle in Volkensen ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Zeugen gesucht! ++ ++ Schwere räuberische Erpressung mit Schusswaffe in Heeslinger Supermarkt ++ Heeslingen. Am Abend des 02.01.2025, gegen 18:11 Uhr, ereignete sich in einem Supermarkt in der Straße Unter den Eichen eine schwere räuberische Erpressung. Ein maskierter Täter betrat ...

