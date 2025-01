Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht! ++ Schwere räuberische Erpressung mit Schusswaffe in Heeslinger Supermarkt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Heeslingen. Am Abend des 02.01.2025, gegen 18:11 Uhr, ereignete sich in einem Supermarkt in der Straße Unter den Eichen eine schwere räuberische Erpressung.

Ein maskierter Täter betrat den geöffneten Laden mit einer Schusswaffe und begab sich anschließend direkt zu einer besetzten Kasse. Dort bedrohte er eine 17 Jahre alte Kassiererin und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit der Waffe auf die Kassenablage. Das Opfer übergab anschließend einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, den der Täter in seine Jackentaschen steckte. Anschließend verließ er den Supermarkt und entkam zu Fuß.

Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- Geschlecht: männlich - Alter: ca. 30-35 Jahre - Größe: ca. 180-190 cm - Bekleidung: schwarze Jacke mit Kapuze, dunkler Schal - Hautfarbe: hell - Sprache: deutsch, ohne Akzent - Gesichtsverdeckung

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zur Tat geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/95920 zu melden.

