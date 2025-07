Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tankbetrug - dreist aber ehrlich

Hildesheim (ots)

(fau) Am 05.07.2025 kam es an einer Autobahntankstelle im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Hildesheim zu einem kuriosen Vorfall. Eine derzeit unbekannte weibliche Person betankte ihren PKW Toyota mit 47 Liter Diesel. Nach dem Tankvorgang begab sie sich in die Tankstelle zum Kassierer um dort zu verkünden, dass sie die offene Rechnung nicht bezahlen werde. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem PKW ohne die Rechnung zu begleichen oder Angaben zu ihrer Person zu machen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet - die Ermittlungen laufen. Die Kennzeichen am PKW liefern erste Ermittlungsansätze, die Kennzeichen waren nach dem derzeitigen Sachstand nicht entwendet. Weitere Angaben werden derzeit nicht gemacht.

