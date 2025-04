FW Paderborn: 150-jähriges Jubiläum der Feuerwehr Paderborn

Feuerwehr Paderborn

150-jähriges Jubiläum der Feuerwehr Paderborn

Paderborn

(sg) Die Feuerwehr Paderborn feiert 2025 ihr 150-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1875 steht die Feuerwehr Paderborn für Engagement, Schutz und Hilfeleistung - Grund genug, dieses beeindruckende Jubiläum in diesem Jahr in mehreren Veranstaltungen gebührend zu feiern.

Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen Das Jubiläumsjahr wird von mehreren Veranstaltungen begleitet, die über das ganze Jahr verteilt sind.

Den feierlichen Auftakt bildet am 10. Mai ein Großer Zapfenstreich im Schlosspark Schloss Neuhaus. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Verbandsversammlung des Verbandes der Feuerwehren im Kreis Paderborn statt.

Am darauffolgenden Tag, dem 11. Mai, wird das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr Paderborn um 9:30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde gefeiert, begleitet vom Musikzug des Löschzuges Schloss Neuhaus. Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen. Im Anschluss beginnt um 11:00 Uhr der offizielle Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Paderborn in der Schlosshalle. Diese Veranstaltung ist nicht öffentlich. Zeitgleich, von 11:00 bis 18:00 Uhr, feiert der Löschzug Schloß Neuhaus der Feuerwehr Paderborn sein 125-jähriges Bestehen und lädt zum Familientag in den Schlossgarten ein. Besucherinnen und Besucher erwartet eine umfangreiche Ausstellung mit Informationsständen, Mitmachaktionen für Groß und Klein, Vorführungen, ein Konzert des Spielmannszug und des Musikzugs Schloss Neuhaus sowie ein vielseitiges gastronomisches Angebot.

Leistungsnachweis und Tag der offenen Tür Am 6. Juni 2025 steht der Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Paderborn vor der Home-Deluxe-Arena des SC Paderborn 07 auf dem Programm. Hier zeigen Feuerwehren aus dem Kreisgebiet ihr Können an verschiedenen Stationen. Zusätzlich gibt es eine Fahrzeugausstellung, Infostände, eine Hüpfburg sowie ein gastronomisches Angebot. Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung endet gegen 16:00 Uhr.

Den Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten im Jahr 2025 bildet der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Paderborn am 7. September 2025 auf der Feuer- und Rettungswache Süd an der Breslauer Str.. Zwischen 11:00 und 18:00 Uhr erhalten Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes. Neben Ausstellungen, Infoständen und Mitmachaktionen für die ganze Familie gibt es Vorführungen sowie musikalische Darbietungen des Spielmannszug und des Musikzugs Schloss Neuhaus. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Mitglieder der Feuerwehr Paderborn freuen sich auf zahlreiche Gäste, um dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern.

Weitere Informationen zu allen Jubiläumsveranstaltungen in 2025 finden sie auf der Website: http://2025.feuerwehr-paderborn.de

