FW Paderborn: Jahreshauptversammlung Löschzug Sande

Paderborn (ots)

(sg) Anfang März begrüßte Löschzugführer Norbert Rickert zahlreiche Gäste, die aktiven Kameraden und die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung zur Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus.

Nach dem spannenden Jahresbericht, vorgestellt durch Schriftführer Daniel Eschenbüscher, dem Bericht zu den Aus- und Fortbildungen, vorgestellt vom stellv. Löschzugführer Niels Siemensmeyer und den Grußworten, u.a. des leitenden Branddirektors Ludger Schmidt, folgten die diesjährigen Ernennungen, Beförderungen und eine Verabschiedung in die Alters- und Ehrenabteilung.

Dabei wurden Niels Siemensmeyer, Daniel Eschenbüscher und Michael Kürpick zum Hauptbrandmeister ernannt. Zum Unterbrandmeister wurde Fabian Adolph-Richter befördert. Thorben McCracken und Niklas Struck haben erfolgreich den TH Wald Lehrgang absolviert und Patrick Wecker nahm mit Erfolg am TH Grund Lehrgang teil. Die Ausbildung zum Maschinisten konnte Tim Alsters erfolgreich absolvieren. Das Seminar Vegetationsbrand besuchten Michael Kürpick und Sven Köpfer und das Seminar Atemschutznotfalltraining besuchten Tobias Rath und Hendrik Schniedermeier.

In diesem Jahr kann der Löschzug Sande fünf neue Bootsführer verzeichnen: Fabian Adolph-Richter, Silas McCracken, Michael Kürpick, Patrick Wecker und Julian Fieren. 🚤 Auch zwei neue LKW Fahrer wurden/werden in diesem Jahr ausgebildet: Hendrik Schniedermeier und Thorben McCracken. 🚒

Eine besondere Auszeichnung erhielt Michael Grundhoff. Er wurde nach 25 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Gleichzeitig konnte er, auf eigenen Wunsch hin, in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet werden. Danke Michael für deinen aktiven Einsatz in unserem Löschzug!

Ein besonderer Dank gilt ebenfalls Heinrich Rath. Er übergab nach langjähriger Tätigkeit das Amt des Kassierers an Martin Janewers.

Danke an alle Kameraden für euren unermüdlichen Einsatz für den Löschzug Sande! Herzlichen Glückwunsch allen Beförderten und Geehrten!

