Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Rauchentwicklung im Saunabereich eines Fitness-Studios

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Am Sonntag, 30.03.2025 wurde die Feuerwehr der Stadt Paderborn um 13:44 Uhr in den Nordosten der Stadt alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage eines Fitness-Studios an der Dubelohstraße ausgelöst.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Rauchentwicklung im Bereich der Sauna, des Sanitärbereiches und der Herren-Umkleide festgestellt werden. Umgehend wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät und einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Aus unbekannter Ursache war es in der Sauna zu einer Rauchentwicklung gekommen. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Um eine weitere Rauchausbreitung zu verhindern wurde mehrere Rauchschutzvorhänge in Türzargen eingesetzt und ein Brandschutztor geschlossen. In den betroffenen Räumlichkeiten war keine natürliche Abluftöffnung vorhanden. Deshalb wurde zur gezielten Entlüftung ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter "Rüst" nachgefordert.

Mit einem Be- und Entlüftungsgeräte wurde Brandrauch aus dem betroffenen Bereich abgesaugt. Nach dem Ende der Entrauchungsmaßnahmen wurde der Bereich mit einem Mehrgasmessgerät überprüft. Es konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden.

Die zum Alarmierungszeitraum anwesenden 34 Besucher des Fitness-Studios wurden während der Einsatzmaßnahmen durch den Rettungsdienst in einem sicheren Bereich des Gebäudes betreut. Zu diesem rund 75 Minuten andauernden Einsatz wurde neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd auch die ehrenamtliche Einheit Schloß Neuhaus alarmiert. Das Fahrzeugaufkommen an der Einsatzstelle belief sich auf zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, zwei Drehleitern, einem Rettungswagen und einem Einsatzleitwagen. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell