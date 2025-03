Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Paderborn in der Mehrzweckhalle Dahl

Paderborn (ots)

(sg) Gestern Abend versammelten sich die Mitglieder der Feuerwehr Paderborn zur Jahreshauptversammlung in der Mehrzweckhalle Dahl.

Neben diversen Reden von Ehrengästen standen Ehrungen verdienter Kameradinnen und Kameraden sowie ein umfassender Jahresrückblick auf das Jahr 2024 im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Unter anderem wurde unserem Bürgermeister Michael Dreier die Ehrennadel in Gold vom Stadtfeuerwehrverband verliehen. Zudem erhielten Reinhold Giesguth und Raphael Walkenhorst das Ehrenkreuz in Silber vom Stadtfeuerwehrverband.

Leitender Branddirektor Ludger Schmidt richtete in seiner Ansprache an die Gesamtwehr ein besonderes Lob an alle Einsatzkräfte. Er betonte das anhaltend hohe Einsatzaufkommen und die beeindruckende Professionalität, mit der die Wehr den vielfältigen Herausforderungen begegnet. "Insbesondere die Einsätze, die selten in Bildern festgehalten werden, prägen das Tagesgeschäft der Feuerwehr Paderborn", so Schmidt. Diese oft unsichtbare Arbeit sei essenziell für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus würdigte Schmidt die zahlreichen Personen im Hintergrund, die mit ihrem Engagement den hohen Standard der Feuerwehr Paderborn sicherstellen. "Ohne diese Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich", unterstrich er.

Am Ende gab es einen Ausblick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr der Feuerwehr Paderborn. In diesem Jahr wird das 150 jährige Bestehen der Feuerwehr Paderborn und das 125 jährige Bestehen des Löschzuges Schloß Neuhaus gefeiert.

Die Jahreshauptversammlung bot somit nicht nur einen Rückblick, sondern auch einen Ausblick auf die gemeinsamen Ziele für das kommende Jahr.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Austausch, der die Zusammengehörigkeit und den Teamgeist der Feuerwehr Paderborn einmal mehr verdeutlichte.

