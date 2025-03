Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Raub am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Gifhorn (ots)

Am 28.02.2025 kam es gegen 20:15 Uhr am Gifhorner Stadtbahnhof zu einem schweren Raub. Hierbei geriet das 24-jährige Opfer aus dem Nordkreis mit einer anderen Person in Streit und wurde dann von dieser mit einem Schlagring gegen den Kopf geschlagen und mehrfach getreten. Anschließend wurden ihm Kleidung und Bargeld entwendet und der Täter floh mit einem schwarzen Herren-Fahrrad vom Tatort. Zu besagter Tatzeit haben sich mehrere Personen am Bahnhof aufgehalten, die die Tat möglicherweise beobachtet haben. Die Polizei bittet diese Personen oder andere Zeugen, sich zu melden, um den Tathergang weiter zu erhellen. Melden Sie sich bei der Polizei Gifhorn unter der 05371-980-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle in ihrer Nähe.

