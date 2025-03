Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gefährliche Tabletten

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Freitagabend wurde der Polizei Gifhorn ein Raub gemeldet. Tatort war der Bahnhof Gifhorn Stadt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verletzte ein 36-Jähriger einen 24-Jährigen durch Schläge und Tritte und entwendete anschließend Bargeld und Bekleidung des Opfers. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte ein Tatverdächtiger und auch dessen Anschrift ermittelt werden. Die Wohnung des Mannes wurde daraufhin noch in der Nacht auf Samstag durchsucht. Dabei wurden verfahrensrelevante Gegenstände sichergestellt. Zusätzlich fanden die Beamten im frei zugänglichen Kellerbereich auch Betäubungsmittel. Neben einer geringen Menge Cannabis handelte es sich dabei um einige Ecstasy-Tabletten. Den bisherigen Erkenntnissen nach könnten diese Tabletten besonders wirkstoffreich und damit erheblich gefährlich für Konsumenten sein. Der Wirkstoff MDMA setzt im Gehirn als "Stimmungsaufheller" an. Durch eine erhöhte Dosierung können jedoch lebensbedrohliche Nebenwirkungen wie Krampfanfälle oder Dehydration auftreten.

Die Ermittlungen zum Raub und dem Fund der Betäubungsmittel werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell