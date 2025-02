Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Unfälle - Ermittlungen in Weyhausen, Meine und Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Am Morgen des gestrigen Dienstags wurde die Polizei in Meine über einen Transporter informiert, der auf einem Feld zwischen Grassel und Essenrode, bei der Landesstraße 293 stand. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich der Mercedes-Benz Sprinter auf dem brachliegenden Feld festgefahren hatte. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme erschien der Fahrer vor Ort. Er gab an, sich am Abend zuvor auf dem Feld festgefahren zu haben, das Navi hätte ihn dorthin geleitet. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 43 Jahre alten Mann ergab einen Wert von 1,13 Promille. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen, denen am Abend des 24.02.2025 oder am Morgen des 25.02.2025 ein schwarzer Sprinter mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Berlin im beschriebenen Bereich aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05304 91130 bei der Polizei in Meine.

Am Abend des Dienstags kam es zu einem Auffahrunfall in Weyhausen. Ein 60-Jähriger näherte sich mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse der Kreuzung Bokensdorfer Straße und Wolfsburger Straße. Dabei unterschätzte er, dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach, den Abstand zu einem wartenden Volkswagen Tiguan und fuhr auf diesen auf. Die beiden Insassen, im Volkswagen befand sich der 53-jährige Fahrer, blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Weyhausen jedoch fest, dass für den Mercedes-Benz keine Haftpflichtversicherung bestand. Der 60-Jährige durfte folglich nicht weiterfahren, die Kennzeichen wurden sichergestellt, es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Unfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr.

Ebenfalls unverletzt blieb ein 65 Jahre alter Mann bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen. Er fuhr mit einem Volkswagen Crafter, einem Firmenwagen, auf der Kreisstraße 114 in Richtung Isenbüttel. Gegen 05:55 Uhr übersah er den Kreisverkehr an der Wolfsburger Straße und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder einlenken. Das Fahrzeug fuhr fast über die gesamte Fläche und kam schließlich auf einer kleinen Mauer zum Stillstand. Für die Bergung wurden ein Teleskoplader und ein anderer Lkw der Firma hinzugeholt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei Gifhorn konnte der Mann die Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell