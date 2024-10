Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit Sachschaden

Grünstadt (ots)

Gestern (10.10.24) gegen 13:00 Uhr kam es an der Einmündung Obersülzer Straße / Carl-Zeiss-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Eine 32-jährige Autofahrerin bog von der Carl-Zeiss-Straße nach links in die Obersülzer Straße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einer 39 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Diese habe den Blinker rechts gesetzt, so dass die 32-Jährige davon ausgegangen war, dass sie in die Carl-Zeiss-Straße abbiegt. Die 39-Jährige fuhr aber geradeaus und es kam zur Kollision.

