Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Gifhorn (ots)

Am 11.02.2025 berichtete die Polizei Gifhorn über Ermittlungen nach einem Raub am Abend zuvor. Den Ermittlungen nach hatte ein Mann ein Fahrrad gegen eine 50-Jährige gestoßen. Diese war daraufhin gestürzt, was der Mann nutzte, um die Handtasche der Frau an sich zu nehmen und zu flüchten. Die alarmierte Polizei konnte einen Tatverdächtigen in Tatortnähe antreffen. Er war mit einem anderen Fahrrad unterwegs, beide Räder wurden sichergestellt. Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5968791.

Die Polizei Gifhorn sucht nun die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer der sichergestellten Fahrräder:

1. Mountainbike der Firma Scott, der Größe nach für Jugendliche geeignet. Rahmen in Grau mit schwarzen und gelben Elementen. Der Sattel ist schwarz und grün. An der Federgabel ist eine auffällige Beklebung vorhanden.

2. Mountainbike der Firma Cube, augenscheinlich ein Kinderfahrrad. Rahmen in Dunkelgrün mit orangen und roten Elementen. Auf dem Gepäckträger ist ein Fahrradkorb angebracht

Die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 9800 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn