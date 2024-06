Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher hebeln Fenster zur Schule auf

Wiehl (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag (7. Juni, 15 Uhr) und Montagmorgen, 6 Uhr in eine Schule in der Fritz-Rau-Straße in Wiehl-Oberbantenberg eingestiegen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell