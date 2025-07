Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wiederholungstäter durch Autobahnpolizei gestoppt

Hildesheim (ots)

(fau) Am 05.07.2025 gegen 22:35 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim einen PKW BMW an der Tank- und Rastanlage Wülferode, welcher zuvor auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover unterwegs war. Noch während der Fahrt überprüften die Beamten die Kennzeichen, welche sich an dem BMW befanden. Schnell stellte sich heraus, dass die Kennzeichen aktuell nicht ausgegeben waren. Somit folgte eine eingehende Kontrolle des Fahrzeugführers und des PKWs. Der Kennzeichenmissbrauch und der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz waren die wesentlichen Vorwürfe. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Einem Beamten kam der 29 - Jährige Hildesheim bekannt vor - und er erinnert sich: vor 9 Wochen bei der Tuningkontrolle! Damals wie auch am heutigen Tag musste der 29 - Jährige seinen Weg ohne PKW fortsetzten. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte werden zunächst nicht erteilt.

