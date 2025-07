Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer flüchtet vor Kontrolle - Polizei sucht Geschädigte

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am frühen Donnerstagabend versuchte ein Autofahrer, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten konnten den Wagen aber stoppen und den Mann kontrollieren. Gegen 18:45 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei auf der Bundesautobahn 6 ein Fahrzeug mit ungültigen Kennzeichen auf. Als sie den Pkw einer Kontrolle unterziehen wollte, versuchte der Fahrer zu fliehen. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug über den Rasthof Waldmohr zur Landstraße 355 in Richtung Homburg und schließlich zum Campingplatz am Königsbruch. In einer Sackgasse endete die Fahrt des Fahrzeugführers und er versuchte, zu Fuß den Polizisten zu entkommen. Nach wenigen Metern holten diese den Mann jedoch ein und nahmen ihn fest. Der 41-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Bei sich hatte er einen gefälschten ausländischen Führerschein. Auch sein 35-jähriger Beifahrer konnte direkt am Wagen gestoppt und überprüft werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen mehrerer Verkehrsstraftaten aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere Personen, die durch den schwarzen Seat Ibiza gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-11899 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell