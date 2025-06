Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zwei verletzte Personen nach Unfall mit Linienbus

Birkenfeld (ots)

Ein hoher Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus die Daimlerstraße in aufsteigende Richtung, als an der Ecke zur Bergstraße ein vorfahrtsberechtigter Mercedesfahrer in die Daimlerstraße eingefahren ist. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Busfahrer und dem 29-jährigen Mercedesfahrer.

Durch den Unfall wurden zwei Fahrgäste des Busses leicht verletzt. Der Mercedes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

