Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Alkoholisierter Autofahrer versteckt sich vor Polizei

Neuenbürg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag vor der Polizei in einem Innenhof versteckt.

Gegen 02:45 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise zwischen Neuenbürg und Birkenfeld gemeldet. Beim Eintreffen der Streife gaben Zeugen an, dass der Fahrer das Fahrzeug verlassen und sich in einem Innenhof in der Rathausstraße versteckt habe soll.

Die Beamten konnten den 43-Jährigen Mann antreffen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp unter 2,5 Promille. Zur beweissicheren Feststellung des Alkoholwerts wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell