POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots) - Ein Motorradfahrer verunglückte am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 4520 bei Knittlingen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen 17:05 Uhr befuhr der 50-jährige Mann mit seinem Motorrad der Marke BMW die Kreisstraße von Knittlingen kommend in Richtung Ruit. Nachdem er zwei in ...

