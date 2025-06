POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver und verletzt sich schwer

Horb (ots) - Der Betrugsmasche "Enkeltrick" zum Opfer gefallen ist am Mittwochmittag eine lebensältere Dame aus dem Landkreis Freudenstadt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erhielt das spätere Opfer am Mittwochvormittag einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass ein naher Angehöriger, in diesem Fall der Sohn, einen schweren Verkehrsunfall im Ausland hatte, bei dem ein Kind tödlich ...

