Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Frau wird Opfer von Betrugsmasche

Horb (ots)

Der Betrugsmasche "Enkeltrick" zum Opfer gefallen ist am Mittwochmittag eine lebensältere Dame aus dem Landkreis Freudenstadt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erhielt das spätere Opfer am Mittwochvormittag einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass ein naher Angehöriger, in diesem Fall der Sohn, einen schweren Verkehrsunfall im Ausland hatte, bei dem ein Kind tödlich verletzt wurde. Der Sohn befinde sich seit dem Unfallzeitpunkt in Haft und könne gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 45.000 Euro auf freien Fuß gesetzt werden. Im weiteren Verlauf einigte man sich auf eine niedrigere fünfstellige Summe sowie weiteres Bargeld aus dem Haushalt.

Durch geschickte Gesprächsführung der Betrüger konnte die Dame dazu bewegt werden, einem vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts die geforderte Summe auf einem Parkplatz in Horb, in der Schillerstraße, zu übergeben.

Erst nachdem der Unbekannte mit dem Geld verschwunden war fiel der Betrug auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß. Er hatte dunkle, kurze Haare und ein rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer Jeans. Eine Brille oder einen Bart trug er nicht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Rufnummer 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen gibt die Polizei erneut folgende Hinweise:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft oder Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell