POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Althengstett (ots) - Bargeld haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Vereinsheim gestohlen. Offenbar gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.06.2025, 23:00 Uhr und Donnerstag, 19.06.2025, 09:30 Uhr über ein zuvor aufgebrochenes Fenster ins Innere des in Althengstett "Am Köpfle" gelegenen Vereinsgebäudes. Dort entnahmen die Diebe Bargeld aus einer Geldkassette und ...

mehr