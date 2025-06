POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Motorradfahrer stürzt nach gefährlicher Fahrweise eines entgegenkommenden Autos

Neuenbürg (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag vor der Polizei in einem Innenhof versteckt. Gegen 02:45 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise zwischen Neuenbürg und Birkenfeld gemeldet. Beim Eintreffen der Streife gaben Zeugen an, dass der Fahrer das ...

mehr