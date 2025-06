Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neuwied (ots)

Am 20.06.2025 gegen 16:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind in der Matthias-Erzberger-Straße in Neuwied. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 48-jährigen Fahrerin eines blauen VW und einem elfjährigen Jungen auf einem Fahrrad.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch ungeklärt. Nach den derzeitigen Ermittlungen ist allerdings davon auszugehen, dass der Unfall durch das elfjährige Kind verursacht wurde. U.a. waren die Bremsen des Kinderfahrrades ohne jegliche Funktion.

Bei dem Unfall wurde der elfjährige Junge nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt, durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung dennoch in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

