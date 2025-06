POL-PDNR: Polizei stellt Führerschein bei 18jährigem Raser sicher

Wissen (ots) - Polizeiwache Wissen Telefon: 02742-9350 pwwissen@polizei.rlp.de An Fronleichnam, 19.06.2025, um 16:10 Uhr ereignete sich in Hövels ein Verkehrsunfall, bei dem der Sozius eines Motorrades schwere Verletzungen erlitt. Der 29 Jahre alte Fahrer einer Kawasaki fuhr auf der B 62 in Hövels in Richtung Betzdorf. Vor dem Ortsausgang beschleunigte der Fahrer so ...

mehr