POL-PDNR: Unfall mit Verletzten und Fahrerflucht

Buchholz (ots)

Buchholz - Am 20.06.2025 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Buchholz ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von insgesamt drei beteiligten Zweirädern. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Sturzgeschehen von zwei vorausfahrenden Fahrern, welche sich bei dem Unfall auch nicht unerhebliche Verletzungen zuzogen. Zwei der drei Unfallbeteiligten entfernten sich anschließend von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu den beiden am Unfall beteiligten Personen geben?

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

