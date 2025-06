LPI-J: Zwei Fahrräder aus Keller entwendet

Weimar (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Dorfstraße in Eichelborn einen Zigarettenautomaten auf und entnahmen sämtliche Zigarettenschachteln und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

