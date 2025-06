LPI-J: Zigarettenautomat aufgehebelt

Apolda (ots) - Am frühen Morgen des 15.06.2025 ereignete sich in der Ortslage Pfiffelbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die 20-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren VW Golf am Sportplatz ab und nahm an einer Veranstaltung teil. Während der Veranstaltung touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer das Heck des VW und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda ...

