Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nichts gelernt

Apolda (ots)

Am Abend des 14.06.2025 wurde zum wiederholten Male eine männliche Person am Stausee in Kromsdorf angetroffen, welcher dort unerlaubt angelte. Der Mann war nicht im Besitz eines gültigen Berechtigungsscheines, welcher ihm das Angeln an diesem Gewässer gestattet. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei. Weiterhin bekommt der 25 - jährige Mann eine weitere Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er zum Stausee gefahren ist, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell