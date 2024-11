Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Seniorenpflegeheim: Zwei verletzte Bewohner

Hagenow (ots)

Bei einem Brand in einem Doppelzimmer einer Pflegeeinrichtung in Hagenow sind in der Nacht zu Sonntag zwei Personen verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Brand gegen 3:15 Uhr auf einem Sessel in dem Doppelzimmer im Erdgeschoss entstanden sein. Nach Ausbruch der Brandmeldeanlage konnte das Pflegepersonal beide zunächst schlafenden Heimbewohner aus ihrem Zimmer holen. Durch die Feuerwehr Hagenow wurde der Brand gelöscht, wodurch nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Die 76- und 83-jährigen Männer mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es genau zum Brandausbruch in der Straße Am Hasselsort kam, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Hagenow.

