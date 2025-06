POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Führte ein Fahrfehler zu einem Unfall?

Baiersbronn (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei Baiersbronn gestürzt, nachdem ihm ein entgegenkommendes Fahrzeug zu weit auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Gegen 13:50 Uhr war der Motorradfahrer auf der Landesstraße 401 von Ruhestein kommend in Richtung Obertal unterwegs. In einer ...

mehr