POL-W: SG Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (07.07.2025, gegen 16:30 Uhr) kam es am Graf-Wilhelm-Platz zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer Frau (41). Auf einem Bussteig der Bushaltestelle Graf-Wilhelm-Platz gerieten die Solingerin und ein 38-jähriger Bekannter zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf griff der Täter die Geschädigte an, indem er ihr gegen den Brustkorb trat und ins Gesicht schlug. Anschließend trat die 41-Jährige den Heimweg an. Da sie im Verlauf des Abends starke Schmerzen verspürte, begab sie sich in ein Krankenhaus und verständigte von dort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte den Täter gegen 22:35 Uhr am Graf-Wilhelm-Platz an und nahmen ihn fest. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und verblieb stationär im Krankenhaus.

