POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgenden Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Am 04.07.2025 wurde zwischen 19:00 Uhr und 21:45 Uhr in ein Ladenlokal in der Erholungstraße eingebrochen. Es wurde Bargeld gestohlen. In der Widukindstraße drangen Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 04.07.2025 (18:30 Uhr) und dem 05.07.2025 (06:55 Uhr) auf ein Gewerbegrundstück ein. Über eine Beute ist nichts bekannt. Unbekannte drangen am 05.07.2025, zwischen 07:00 und 13:00 Uhr, in eine Wohnung in der Schleswiger Straße ein. Es wurden sowohl Uhren, als auch Parfum und Bargeld gestohlen. Zwischen dem 05.07.2025 (21:00 Uhr) und dem 06.07.2025 (10:30 Uhr) hebelten Unbekannte in der Hünefeldstraße ein Eingangstor einer Fabrik auf. Es wurde eine Produktionsmaschine gestohlen. In Barmen wurde im Zeitraum zwischen dem 06.07.2025 (15:00 Uhr) und dem 07.07.2025 (05:30 Uhr) in ein Schulgebäude eingebrochen. Über Beute ist bislang nichts bekannt. Am Brögel hebelten Unbekannte am 07.07.2025, zwischen 01:00 Uhr und 12:40 Uhr, die Tür zu einem Ladenlokal auf. Es wurde Schmuck gestohlen. Solingen - In der Gläßnerstraße wurde zwischen dem 03.07.2025 (15:30 Uhr) und dem 04.07.2025 (06:15 Uhr) in ein Geschäftsgebäude eingebrochen. Es wurden Schränke aufgebrochen. Zwischen dem 04.07.2025 (20:10 Uhr) und dem 05.07.2025 (17:30 Uhr) wurde in Höscheid in eine Kita eingebrochen. Es wurde Bargeld gestohlen. Am 05.07.2025, zwischen 08:00 Uhr und 17:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kirschbaumer Straße. Es wurden E-Bikes weggenommen. Am 07.07.2025, zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr, wurde im Ittertal eine Vereinsgebäude aufgebrochen. Es wurde Unterhaltungselektronik gestohlen. In der Bebelstraße brachen Unbekannte am 07.07.2025, zwischen 13:10 Uhr und 19:00 Uhr, in eine Wohnung ein. Es wurde Bargeld gestohlen. Remscheid - Im Schneppendahler Weg wurde am 05.07.2025, um 06:40 Uhr, eine 43-Jährige dabei beobachtet, wie sie in eine Gartenlaube einbrach. Polizeibeamte konnten sie samt Beute vor Ort stellen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

