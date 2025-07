Polizei Wuppertal

POL-W: W Ehepaar um Gold und Schmuck im sechsstelligen Bereich betrogen

Wuppertal (ots)

Vergangenen Donnerstag und Freitag (03.07.2025 bis 04.07.2025) betrogen Unbekannte ein älteres Ehepaar (85 (w), 89 (m)) in Barmen. Donnerstagmittag (13:00 Uhr) rief eine unbekannte Frau bei dem geschädigten Ehepaar an und gab sich als deren Schwiegertochter aus. Sie teilte den Senioren mit, dass deren Sohn einen Autounfall verursacht habe, bei dem ein Mann ums Leben gekommen sei. Der Verstorbene hinterlasse eine Ehefrau und vier gemeinsame Kinder. Aufgrund der Schwere des Unfalls seien der Sohn des älteren Ehepaares sowie sie selbst nun in Haft und könnten nur gegen die Zahlung einer Kaution entlassen werden. Zudem habe deren Sohn wegen des verursachten Unfalls Suizidgedanken. Anschließend übernahm ein Mann das Telefonat und forderte die 85-Jährige zur Übergabe von Schmuck und Bargeld auf. Dazu werde eine Frau an der Wohnanschrift erscheinen, die die Gegenstände entgegennimmt. Die Seniorin kam der Aufforderung nach, packte Gold und Bargeld in eine Tasche und übergab sie an der Haustür an eine ihr unbekannte Frau. Kurze Zeit später erhielt die Seniorin einen erneuten Anruf des unbekannten Mannes. Er sagte ihr, dass die übergebenen Gegenstände die geforderte Kautionssumme nicht decken würden und sie erneut Wertgegenstände übergeben müsse. Die Frau kam der Aufforderung nach und holte mehrere Wertgegenstände aus einem Safe einer Bank. Diese übergab sie am frühen Abend des 03.07.2025 (17:30 Uhr) an einen unbekannten Mann. Nach der Übergabe erhielt die Geschädigte einen weiteren Anruf. Dieses Mal war die angebliche Sekretärin des Unbekannten am Telefon und fragte nach weiteren Wertgeständen. Als die Seniorin bejahte, im Safe noch mehr Münzen und Gold zu haben, wurde zunächst ein erneutes Telefonat für den Folgetag vereinbart. Am Morgen des 04.07.2025 (Freitag), gegen 09:00 Uhr, erhielt das Opfer den vereinbarten Anruf und begab sich auf Weisung des Anrufers zur Bank und holte weiteres Gold und wertvollen Schmuck. Der Betrüger war währenddessen dauerhaft am Telefon. Nach der Abholung übergab die Seniorin an der Bushaltestelle Lüttringhauser Straße die zuvor abgeholten Gegenstände. Als die Seniorin wieder zu Hause war, versuchte sie den ihr unbekannten Mann anzurufen. Sie konnte ihn jedoch nicht erreichen und schöpfte dann Verdacht. Sie kontaktierte ihre Schwiegertochter. Die drei Personen, die die Wertgegenstände abgeholt haben, werden wie folgt beschrieben: Person 1 der ersten Übergabe: Weiblich, circa 40 Jahre alt und 1,70 m groß, dunkle Haare, leicht dunkler Hauttyp, normale Statur Person 2 der zweiten Übergabe: Männlich, circa 30 Jahre alt, blonde Haare, normale Statur, europäischer Phänotyp Person 3 der dritten Übergabe: Weiblich, circa 30 Jahre alt, 1,70 m groß, blonde Haare, normale Statur, europäischer Phänotyp Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Täterin machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen.

