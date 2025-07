Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall in Oberburg - Motorradfahrer flüchtet zu Fuß

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (04.07.2025, 18:35 Uhr) kam es in Solingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter war mit seiner Kawasaki Z1000 auf der Wermelskirchener Straße bergab unterwegs. In Höhe der Zufahrt Jörgensfeld kam es zu einer Berührung mit dem Bus eines 53-Jährigen. Dabei stürzte der Motorradfahrer. Nachdem das Motorrad von seinem Fahrer, dem Busfahrer und weiteren Zeugen aufgestellt wurde, entfernte sich der bislang Unbekannte zu Fuß in Richtung Schloss Burg. Der Mann, der sich mutmaßlich eine leichte Verletzung zugezogen hatte ist circa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er hat hellblaue Augen und trug eine schwarze Lederkombi und einen schwarzen Helm mit aufgeklebten, grünen Kratzstreifen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Motorrad gestohlen und falsche Kennzeichen angebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die bisherige Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

