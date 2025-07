Polizei Wuppertal

POL-W: RS Tätlicher Angriff nach Sachbeschädigung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (03.07.2025, gegen 23:40 Uhr) kam es am Bahnhof Lüttringhausen zu einem Widerstand gegen Polizisten. Zuvor wurden die eingesetzten Beamten zu einer Sachbeschädigung an der Beyenburger Straße und der Straße An der Windmühle alarmiert. Dort sollte eine Personengruppe einen Stromkasten und das Schild einer Bushaltestelle beschädigt haben. Im Rahmen der Fahndung flüchtete eine fünfköpfige Personengruppe vor den Einsatzkräften. An der Von-Bottlenberg-Straße konnten ein 21-jähriger Deutsch-Marokkaner und ein 18-jähriger Deutsch-Italiener eingeholt werden. Während der anschließenden Personalienfeststellung kam es zu körperlichen Angriffen auf die Polizisten. Durch Unterstützungskräfte konnte die Situation beruhigt und die beiden Heranwachsenden in Gewahrsam genommen werden. Eine 23-jährige Polizeibeamtin und ein 31-jähriger Polizist erlitten leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig.

