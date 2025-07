POL-W: Duisburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt

Wuppertal (ots) - Am 29.06.2025, gegen 17:20 Uhr kam es auf einem Spielplatz an der Straße Mohrhennsfeld in Ronsdorf zu einer gefährlichen Körperverletzung. Vier Männer (27 j., 30 j., 44 j. und 52 j.) gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, bei der der 52-Jährige als Folge mit dem Kopf auf den Boden prallte. Der ...

