Polizei Wuppertal

POL-W: W Lebensgefahr nach Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 29.06.2025, gegen 17:20 Uhr kam es auf einem Spielplatz an der Straße Mohrhennsfeld in Ronsdorf zu einer gefährlichen Körperverletzung. Vier Männer (27 j., 30 j., 44 j. und 52 j.) gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, bei der der 52-Jährige als Folge mit dem Kopf auf den Boden prallte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort wurden die Verletzungen als lebensgefährlich eingestuft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell