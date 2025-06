Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall zwischen drei Radfahrenden

Wuppertal (ots)

Sonntagnachmittag (29.06.2025, 15:15 Uhr) erlitten drei Personen Verletzungen, als sie mit ihren Fahrrädern auf der Korkenziehertrasse in Solingen zusammenstießen. Eine 51-Jährige und ihr 63-jähriger Ehemann fuhren hintereinander auf der Trasse in Richtung Solingen. Zeitgleich fuhr ein 16-Jähriger mit Freunden auf der Trasse in entgegengesetzter Richtung. Der 16-Jährige scherte aus, um seine Mitfahrenden zu überholen. Dabei stieß er zunächst mit der Frau und anschließend mit dem Mann zusammen. Die Frau stürzte in den Trassengraben. Die 51-Jährige und ihr 63-jähriger Mann erlitten schwere Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch vor Ort versorgt. Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

