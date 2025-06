Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pkw verunfallt auf der Hasselstraße - Verdacht auf illegales Rennen

Wuppertal (ots)

Am Samstag (28.06.2025, gegen 18:30 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hasselstraße, bei dem drei Personen Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein 19-jähriger Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hasselstraße in Richtung Cronenberger Straße einen vor ihm fahrenden VW Tiguan. In der Folge verlor der Solinger die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen drei geparkte Autos (Skoda Fabia, VW Golf und VW Polo). Anschließend schleuderte der Audi RS 3 gegen eine Hecke und drehte sich auf das Dach. Der Fahrzeugführer und der Beifahrer (19 j.) erlitten leichte und ein 17-jähriger Insasse schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf ein illegales Kfz-Rennen ergaben, stellten die Beamten den Audi sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell