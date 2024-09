Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

Wiltingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 26.09.2024 auf Freitag, 27.09.2024 kam es in Wiltingen in der Rosenbergstraße zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten PKW. Unbekannte entwendeten diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum im Wert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

