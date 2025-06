POL-W: RS Raser und Poser in Lennep - Polizeiliche Maßnahmen

Wuppertal (ots) - Sonntagnachmittag (29.06.2025, 15:15 Uhr) erlitten drei Personen Verletzungen, als sie mit ihren Fahrrädern auf der Korkenziehertrasse in Solingen zusammenstießen. Eine 51-Jährige und ihr 63-jähriger Ehemann fuhren hintereinander auf der Trasse in Richtung Solingen. Zeitgleich fuhr ein 16-Jähriger mit Freunden auf der Trasse in entgegengesetzter Richtung. Der 16-Jährige scherte aus, um seine ...

