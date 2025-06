POL-DU: Huckingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mordkommission ermittelt nach Leichenfund

Duisburg (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer sollen unter Vorhalt einer Schusswaffe in der Nacht zu Freitag (13. Juni, 1:50 Uhr) eine 32-jährige Frau auf einem Parkplatz an der Mülheimer Straße bedroht haben. Die Frau sei zu den Männern in ein schwarzes Auto gestiegen. Als sich der SUV in Bewegung gesetzt habe, soll sie von einem der Männer mit einer Waffe ...

