POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - unbekannte werfen Gegenstand auf PKW - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim (ots) - Das Polizerevier Schwetzingen sucht Zeugen und eine Geschädigte nach einem möglichen versuchten Raubdelikt am frühen Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr in der Lessingstraße in Oftersheim. Ein Zeuge beobachtete, wie ein junger Mann am Kreisverkehr an genannter Örtlichkeit versuchte, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Der Täter ließ erst von ...

