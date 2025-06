Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Betrunkene greifen Rettungsdienst und Polizei an und beschädigen Rettungswagen

Oftersheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20:03 Uhr stellte die Besatzung eines Rettungswagens in der Scheffelstraße in Oftersheim zwei offenbar alkoholisiert auf einer Grünfläche liegende Personen fest. Als die Sanitäter die 58-jährige Frau und den 19-jährigen Mann bezüglich ihrer Alkoholintoxikation überprüfen wollten, stellte sich heraus, dass beide den Rettungswagen nur als Taxi nach Hause nutzen wollten. Im Rahmen eines nun beginnenden Disputs beleidigte der junge Mann zunächst die Rettungssanitäter und beschädigte dann einen Seitenspiegel am Rettungswagen. Weiter bespuckte er die Sanitäter und führte einen Schlag aus, dem man jedoch ausweichen konnte. Nachdem sich die Rettungssanitäter in ihrem RTW einschlossen, versuchten die beiden Aggressoren, das Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen beide Personen in Gewahrsam. Die 58-Jährige wehrte sich hiergegen mit einem Fußtritt, der jedoch ins Leere ging. Beide Beschuldigten mussten aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutprobe abgeben und sehen nun Anzeigen wegen Tätlichen Angriffs z.N. von Rettungsdienst und Polizei entgegen. Ihren Rausch durften sie in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei ausschlafen. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

