Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: 13-jähriges Kind von Straßenbahn erfasst und schwer verletzte - PM 2

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, kam es entgegen der ersten Meldung nicht an einer Haltestelle zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 13-jähriges Kind von einer Straßenbahn erfasst wurde, sondern im Umfeld der Haltestelle. Hier überquerte ein 13-jährige Junge von der Liebigstraße kommend die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Grenadierstraße. Dort blieb der 13-jährige mit dem Rücken zum Gleisbereich stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Junge aufgrund der Bedienung seines Mobiltelefons und der gleichzeitig genutzten Kopfhörer unaufmerksam und nahm die in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn trotz Warnsignal nicht wahr. In der weiteren Folge wurde der Arm des Jungen durch die Straßenbahn erfasst und gegen einen Mast geschlagen. Dadurch stürzte er und kam im Gleisbett zum Liegen. Der 13-Jährige wurde schwerer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und eine umliegende Klinik eingeliefert. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren jeweils die linken Fahrstreifen der Friedrich-Ebert-Straße stadtein- und stadtauswärts gesperrt und der Bahnverkehr eingestellt. Dadurch kam es zu mittleren Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch Bahnbetreiber wurde ein Taxiersatzverkehr eingerichtet.

