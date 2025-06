Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM 2

Wiesloch (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Wiesloch im Ortsteil Baiertal ein VW Golf auf, der die Wieslocher Straße in Richtung Rauenberg befuhr. Der Pkw und sein männlicher Fahrer sollten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der männliche Fahrzeugführer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und floh mit seinem Pkw über diverse Straßen in Wiesloch-Baiertal über die L 612 nach Dielheim und weiter nach Rauenberg. In den Weinbergen zwischen Rauenberg und Wiesloch verloren die Beamten jedoch den Pkw aus den Augen. Dieser konnte im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen in den Weinbergen im Bereich der Straße im Grassenberg verschlossen abgestellt aufgefunden werden. Vom männlichen Fahrzeuglenker, wie auch von seinen beiden männlichen Mitfahrern fehlte jede Spur. Weitere Fahndungsmaßnahmen, die durch einen Polizeihubschrauber des Polizeipräsidium Einsatz unterstützt wurden, führten nicht zum Ergreifen der Flüchtenden. Bei seiner Flucht beschleunigte der unbekannte Fahrzeuglenker seinen Pkw auf zeitweise über 100 km/h. Nach derzeitigem Ermittlungsstand mussten eine noch unbekannte Anzahl von Verkehrsteilnehmer dem Flüchtenden ausweichen. Zu konkreten Gefährdung oder einem Schadenseintritt sei es jedoch nicht gekommen. Verkehrsteilnehmer die doch durch den VW-Fahrer gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können, werden gebeten mit dem Polizeirevier Wiesloch Tel: 06222-5709-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell