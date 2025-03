Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wo rohe Kräfte sinnvoll walten...

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 07.03. bis 08.03.2025 nachmittags trieb ein Wüterich sein inakzeptables Wesen in der Lessingstraße in Apolda. Der oder die unbekannten Täter, augenscheinlich ausgestattet mit fehlendem Respekt vor fremden Eigentum, beschädigten an einem geparkten PKW den Außenspiegel in derart massiver Art und Weise, das dieser völlig zerstört wurde. Die Höhe des Schadens wird sich vermutlich im vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizei Apolda nimmt jeden nützlichen Hinweis telefonisch unter 03644-541-0 oder persönlich entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell