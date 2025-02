Lübeck (ots) - Zwischen dem 26.01. und 27.01.25 ereignete sich in der Dorfstraße in Haffkrug ein Unfall, der zu nicht unerheblichen Schäden an einer Verkehrsinsel führte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Scharbeutz sucht Zeugen des Vorfalls. Am Montagmorgen (27.01.25) ...

mehr