Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Stolpersteine in der Weimarer Innenstadt beschädigt

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei, dass in der Hummelstraße ein Stolperstein mit grau-blauer Sprühfarbe verunstaltet wurde. Die sofort eingeleitete Überprüfung durch Polizeibeamte ergab, dass auch in der Schillerstraße, Teichgasse und Marienstraße weitere Stolpersteine auf gleiche Weise beschädigt wurden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Es wird um Hinweise zu den tatverantwortlichen Personen gebeten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643 / 882-0 entgegen.

