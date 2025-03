Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich zweimal erwischt - Polizei stoppt dreiste Ladendiebe

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr stellte der Ladendetektiv im Weimar Atrium zwei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat. Ein 26-jähriger Mann und eine 40-jährige Frau hatten aus einem Elektronikgeschäft mehrere Gegenstände in einer Tasche verstaut und versucht, das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei nahm die Personalien der Verdächtigen auf und händigte das Beutegut dem Elektronikmarkt wieder aus. Nur rund zwei Stunden später wurden dieselben Personen erneut festgestellt - diesmal nach einem Diebstahl in einem Geschäft in der Weimarer Schillerstraße. Dort entwendeten sie mehrere Spiele für eine Spielkonsole und flüchteten zunächst, bevor sie durch die Polizei am Weimarer Hauptbahnhof gestellt werden konnten. Die entwendeten Waren wurden sichergestellt. Gegen beide Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

